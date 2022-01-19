Игорь Додон вместе с сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии по случаю Крещения (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон вместе с сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии по случаю Крещения (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня, в великий праздник Крещения Господня, Игорь Додон по традиции принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Рождества Христова.

В этот день мы вспоминаем крещение Господа нашего Иисуса Христа на реке Иордан. Мы вспоминаем и погружение каждого из нас во святую купель во время нашего крещения в Православной Церкви. Принимая крещение, мы становимся учениками и последователями Христа, отметил он на своей странице в соцсети.
– По преданию, сегодня вся вода во всех водоёмах становится святой. Освящённой в храмах водой – агиасмой – мы окропляем наши жилища, очищая их от всего злого. От всего сердца поздравляю всех жителей Молдовы с праздником Крещения Господня. Пусть крещенская вода принесёт здоровье и радость в наши дома! – добавил он. 

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