Игорь Додон вместе с сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии по случаю Крещения (ФОТО, ВИДЕО)

В этот день мы вспоминаем крещение Господа нашего Иисуса Христа на реке Иордан. Мы вспоминаем и погружение каждого из нас во святую купель во время нашего крещения в Православной Церкви. Принимая крещение, мы становимся учениками и последователями Христа, отметил он на своей странице в соцсети.

– По преданию, сегодня вся вода во всех водоёмах становится святой. Освящённой в храмах водой – агиасмой – мы окропляем наши жилища, очищая их от всего злого. От всего сердца поздравляю всех жителей Молдовы с праздником Крещения Господня. Пусть крещенская вода принесёт здоровье и радость в наши дома! – добавил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.