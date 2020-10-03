Игорь Додон вместе с семьей принял участие в «Большой уборке» (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон вместе с семьей и мэром Кишинева Ионом Чебаном, а также многими жителями города и экономическими агентами принял участие в очистке территории, прилегающей к старинной деревянной церкви Успения Богородицы в Кишиневе. Акция прошла в рамках санитарной кампании «Большая уборка», начатой столичной мэрией.

⁃ Несмотря на пасмурную погоду, настроение у всех приподнятое – на свежем воздухе и дело спорится быстрее! Рад, что пришло много молодежи. Значит, им небезразлично то, как будет выглядеть город, – отметил он в соцсети.

Игорь Додон и Ион Чебан договорились отремонтировать в следующем году парк у ворот города, известный в народе как «восьмёрка». Его реконструкция требует инвестиций в размере не менее 20 млн леев, которые пойдут на обустройство беговых и велосипедных дорожек, освещение, установку скамеек, а также на благоустройство других зон отдыха для жителей Кишинева.

⁃ Вместе мы сделаем город чище и красивее, в нем хочется жить! – подчеркнул Додон.

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