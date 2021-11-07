Игорь Додон вместе с кандидатом в мэры города Бельцы Александром Нестеровским принял участие в воскресной литургии

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Председатель ПСРМ отправился сегодня утром в Бельцы, чтобы присутствовать на воскресной литургии вместе с кандидатом в мэры города Александром Нестеровским.

Кроме того, Игорь Додон провел беседу с Епископом Бельцким и Фалештским Маркеллом, поблагодарил его за принципиальную позицию в деле защиты и продвижения православных традиционных ценностей.

Также председатель ПСРМ побеседовал с простыми горожанами, выслушал их проблемы и пожелания касаемо текущей ситуации в Бельцах и стране в целом.

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