Игорь Додон вместе с кандидатом в мэры города Бельцы Александром Нестеровским принял участие в воскресной литургии

Председатель ПСРМ отправился сегодня утром в Бельцы, чтобы присутствовать на воскресной литургии вместе с кандидатом в мэры города Александром Нестеровским.
Кроме того, Игорь Додон провел беседу с Епископом Бельцким и Фалештским Маркеллом, поблагодарил его за принципиальную позицию в деле защиты и продвижения православных традиционных ценностей.
Также председатель ПСРМ побеседовал с простыми горожанами, выслушал их проблемы и пожелания касаемо текущей ситуации в Бельцах и стране в целом.
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Facebook Комментарии
То,что вы, г-н Додон ,присутствовали на воскресную литургию,это похвально. Но как вы прокоментируете то ,что епископ Маркелл не соблюдает элементарные нормы,в связи с covid 19,в помещение церкви ? Люди без масок,это как? А может в Бельцах нет covid 19 ? В любом кафе,бар или магазин будучи без масок получишь штраф,а тут как? А вы разве не переживаете за здоровье людей. Вы провели какие-то беседы,если не о здоровье,тогда о чём? Если о продвижении вашего кандидата,то,по моему,рановато, времени достаточно ещё есть.