Игорь Додон вместе с Ионом Чебаном и несколькими сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии в столичном Соборе Рождества Христова (ФОТО, ВИДЕО)

Кишинёв – один из красивейших городов страны, это ее сердце и душа. Развитие инфраструктуры, модернизация города и видимый прогресс во всех сферах жизни столицы – это наше общее достижение в деле возвращения Кишинёву прежнего образа «Города из белого камня».

Уважаемые кишинёвцы, в этот праздничный день желаю вам большого счастья и благополучия в доме, мудрости и взаимоуважения.