Игорь Додон вместе с Ионом Чебаном и несколькими сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии в столичном Соборе Рождества Христова (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон вместе с Ионом Чебаном и несколькими сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии в столичном Соборе Рождества Христова (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня отмечается один из самых красивых праздников Кишинёва – Храм города, связанный с праздником Покрова Божьей Матери. По этому случаю Игорь Додон вместе с мэром муниципия Ионом Чебаном и несколькими сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии в столичном Соборе Рождества Христова.

В этом году исполняется 585 лет со дня первого документального свидетельства о городе Кишинёве. К сожалению, праздничный дух и гостеприимство нашего края омрачены пандемическим кризисом, который накладывает определенные ограничения. С уверенностью и надеждой в завтрашний день позвольте поздравить вас, дорогие кишинёвцы, с Храмовым праздником города.
Кишинёв – один из красивейших городов страны, это ее сердце и душа. Развитие инфраструктуры, модернизация города и видимый прогресс во всех сферах жизни столицы – это наше общее достижение в деле возвращения Кишинёву прежнего образа «Города из белого камня».

Уважаемые кишинёвцы, в этот праздничный день желаю вам большого счастья и благополучия в доме, мудрости и взаимоуважения.
С днем рождения, Кишинёв! – обратился Игорь Додон к жителям столицы на своей странице в соцсети. 

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