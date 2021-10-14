Игорь Додон вместе с Ионом Чебаном и несколькими сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии в столичном Соборе Рождества Христова (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня отмечается один из самых красивых праздников Кишинёва – Храм города, связанный с праздником Покрова Божьей Матери. По этому случаю Игорь Додон вместе с мэром муниципия Ионом Чебаном и несколькими сотнями прихожан принял участие в Божественной литургии в столичном Соборе Рождества Христова.
В этом году исполняется 585 лет со дня первого документального свидетельства о городе Кишинёве. К сожалению, праздничный дух и гостеприимство нашего края омрачены пандемическим кризисом, который накладывает определенные ограничения. С уверенностью и надеждой в завтрашний день позвольте поздравить вас, дорогие кишинёвцы, с Храмовым праздником города.
Кишинёв – один из красивейших городов страны, это ее сердце и душа. Развитие инфраструктуры, модернизация города и видимый прогресс во всех сферах жизни столицы – это наше общее достижение в деле возвращения Кишинёву прежнего образа «Города из белого камня».Уважаемые кишинёвцы, в этот праздничный день желаю вам большого счастья и благополучия в доме, мудрости и взаимоуважения.
С днем рождения, Кишинёв! – обратился Игорь Додон к жителям столицы на своей странице в соцсети.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии