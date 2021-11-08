Игорь Додон вместе с десятками прихожан принял участие в литургии в церкви села Штефэнешть (ФОТО)

Игорь Додон вместе с десятками прихожан принял участие в литургии в церкви села Штефэнешть (ФОТО)
В честь праздника Святого Великомученика Димитрия Игорь Додон вместе с Русланом Бужоряном, кандидатом Партии социалистов на должность главы села Штефэнешть района Штефан-Водэ, присутствовал на литургии в местной церкви Святого Думитру.

После этого председатель ПСРМ принял участие в службе по случаю освящения распятия, возведенного при поддержке местных жителей и его личном содействии. Игорь Додон искренне поздравил жителей села Штефэнешть с храмовым праздником, пожелав, чтобы Святой Димитрий защищал их от всех бед.

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