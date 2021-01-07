Игорь Додон вместе с десятками прихожан принял участие в божественной литургии (ФОТО)

Игорь Додон вместе с десятками прихожан принял участие в божественной литургии (ФОТО)
В честь праздника Рождества Христова Игорь Додон вместе с женой Галиной присутствовал на божественной литургии, проведенной Высокопреосвященным Митрополитом Владимиром в Кафедральном соборе Кишинёва.

Моя семья, как и большинство граждан, празднует Рождество по старому стилю, в соответствии с традициями предков. Пусть святой праздник Рождества принесет нам гармонию, свет, здоровье и душевное спокойствие! С Новым годом! Счастливого Рождества! – пожелал он. 

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