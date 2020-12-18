Игорь Додон вернул русскому статус языка межнационального общения

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Глава государства промульгировал сегодня Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Он предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил прежний закон устаревшим.

С инициативой разработки и принятия нового закона выступили Игорь Додон и социалисты. В среду он был принят депутатами, а сегодня президент подписал его и другие важные документы – закон об отмене “закона о миллиарде”, закон о снижении пенсионного возраста в Молдове, пакет законов об АТО Гагауз-Ери, закон о переводе инструкций к лекарствам на русский язык, закон о возвращении российских новостей.

Напомним, что депутаты ПДС, ППДП, ДПМ и “Про-Молдова” выступили против возврата русскому языку статуса языка межнационального общения.

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