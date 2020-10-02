Игорь Додон в субботу примет участие в “Большой уборке”

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На своей странице в соцсети он поприветствовал инициативу генерального примара и отметил, что обязательно присоединится к акции.

– Важно то, что она учит нас бережнее относиться к тем местам, где мы живем. После того, как ты вместе со всеми принял участие в приведении в порядок парка, двора, улицы, у тебя рука не поднимется бросить упаковку или стаканчик на землю, сломать дерево, написать на стене, – подчеркнул Додон.

Он добавил, что “эту замечательную практику примара Кишинева Иона Чебана нужно распространить на всю страну”

– Призываю всех, у кого будет время, принять завтра участие в городской уборке. Но, пожалуйста, не забывайте о безопасности, соблюдайте все профилактические меры: маски, перчатки, необходимое расстояние друг от друга. Вместе мы справимся! – подытожил он.

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