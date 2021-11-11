Игорь Додон в Фалештах и Унгенах: Всегда поддерживали и будем поддерживать людей!

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Как и было обещано, Игорь Додон продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня председатель ПСРМ отправился в Фалешты и Унгены.

– Снова общаюсь с простыми людьми, посещаю предприятия и рынки. Вопросов у наших сограждан много, все они возмущены антинародной политикой властей и просят нас о поддержке. Мы всегда поддерживали людей и будем поддерживать дальше! – подчеркнул Додон на своей странице в соцсети.

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