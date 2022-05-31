Игорь Додон – сторонникам: Борьба только начинается, но мы победим! (ВИДЕО)

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Сторонники Игоря Додона ждали решения Апелляционной палаты перед зданием. Вышедшего к ним экс-президента встретили аплодисментами. Додон пообещал им, что не сдастся – будет стоять до победного конца.

– Борьба только начинается, это не конец. Всё только начинается. Вам большое спасибо за поддержку, победа будет за нами. У Молдовы есть будущее! – сказал Игорь Додон.

Граждане проводили его криками: “Додон, мы с тобой!”.

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