Игорь Додон созовет на следующей неделе заседание Высшего совета безопасности

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Об этом глава государства заявил в рамках нового выпуска программы “Президент отвечает”.

Предположительно, заседание состоится во второй половине недели. На нем обсудят ряд вопросов, в том числе установленные в Зоне безопасности посты, а также подкуп депутатов. Президент отметил, что это вопрос государственной безопасности, так как данный феномен ведет к захвату страны олигархами, как это было ранее.

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