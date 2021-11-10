Игорь Додон совершил рабочую поездку в Гагаузию

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Игорь Додон продолжает рабочие поездки по стране. Накануне он отправился в Комрат, где вместе с Александром Суходольским и Василием Болей встретился с девятью депутатами Народного собрания Гагаузии от Блока коммунистов и социалистов.

Участники встречи обсудили различные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона. Кроме того, говорили о тяжёлой ситуации в Молдове в целом, наметили дальнейшие действия.

– Отдельно обсудили процесс формирования руководящих органов Народного собрания Гагаузии. В конце текущей недели состоится учредительное заседание НСГ, когда изберут председателя и заместителей. Мы выразили уверенность в том, что на эти должности будут выбраны представители Блока, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

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