Игорь Додон совершает визит в Теленештский район (ФОТО)

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Сегодня глава государства отправился с рабочим визитом в Теленештский район. Президент намеревается ознакомиться с деятельностью хозяйствующих субъектов и фермеров района, проинспектировать несколько участков строящихся дорог, посетить медицинские и учебные заведения, встретиться с ветераном Великой Отечественной войны.

Вначале Додон осмотрел недавно восстановленную дорогу у села Тыршицей Теленештского района. Участок длиной 328 метров был отремонтирован в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы 2020».

– Эта дорога – одна из самых востребованных сельчанами. Таким образом, после ее реабилитации местные жители могут легко перемещаться по населенному пункту, – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры является одним из приоритетов руководства страны, а программа «Хорошие дороги для Молдовы» не имеет прецедентов. В рамках этой программы в Теленештский район будет инвестировано более 33 млн леев на ремонт около 30 км дорог в 31 населенном пункте. Завершение работ ожидается в ноябре.

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