Игорь Додон совершает визит в Криуляны, Дубоссары и Оргеев

– Продолжим общение с людьми. Десятки и сотни наших сограждан хотят из первых уст узнать о положении дел в стране. Поделиться своими переживаниями и ожиданиями. Задать вопросы, которые волнуют. Моя задача – сохранить и укрепить их веру в благополучное настоящее и будущее Молдовы. Вместе мы справимся! – отметил Додон.