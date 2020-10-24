Игорь Додон совершает визит в Криуляны, Дубоссары и Оргеев

За почти три недели независимый кандидат на пост главы государства посетил все районы к югу от Кишинева. Сегодня он отправился в центральные регионы: Криуляны, Дубоссары и Оргеев.
– Продолжим общение с людьми. Десятки и сотни наших сограждан хотят из первых уст узнать о положении дел в стране. Поделиться своими переживаниями и ожиданиями. Задать вопросы, которые волнуют. Моя задача – сохранить и укрепить их веру в благополучное настоящее и будущее Молдовы. Вместе мы справимся! – отметил Додон.
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