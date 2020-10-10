Игорь Додон совершает визит в Единцы и Дондюшаны

Игорь Додон совершает визит в Единцы и Дондюшаны

Независимый кандидат в президенты уже находится в Единецком районе на севере страны, где пообщается с людьми об актуальных проблемах. Во второй половине дня он посетит Дондюшанский район.

⁃ Всем хороших выходных, а самое главное – здоровья вам и вашим близким! – пожелал Додон.

Напомним, за первую неделю избирательной кампании Игорь Додон посетил 8 районов страны и провёл более 50 встреч с гражданами.

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