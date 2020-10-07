Игорь Додон совершает визит на север Молдовы. Сегодня – Сороки и Флорешты (ФОТО)

– Экономических агентов особенно интересовали меры властей по поддержке национальной экономики в условиях пандемического кризиса и засухи. Заверил их в том, что прилагаемые по сей день усилия по поддержанию макроэкономической стабильности приносят положительные результаты, а налоговые поступления позволяют выполнять социальные обязательства в полном объеме, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.