Игорь Додон совершает визит на север Молдовы. Сегодня – Сороки и Флорешты (ФОТО)

Игорь Додон совершает визит на север Молдовы. Сегодня – Сороки и Флорешты (ФОТО)
Новый день – новые встречи! Сегодня Игорь Додон снова на севере Молдовы – в Сорокском и Флорештском районах. 

Первый пункт рабочего графика – встреча с экономическими агентами города Сороки. Кандидат в президенты подробно изложил аудитории содержание своей предвыборной платформы: социальная и экономическая политика, развитие промышленности и инфраструктуры, поддержка семей и социально уязвимых категорий граждан, сбалансированная внешняя политика, укрепление государственности и защита традиционных ценностей.
– Экономических агентов особенно интересовали меры властей по поддержке национальной экономики в условиях пандемического кризиса и засухи. Заверил их в том, что прилагаемые по сей день усилия по поддержанию макроэкономической стабильности приносят положительные результаты, а налоговые поступления позволяют выполнять социальные обязательства в полном объеме, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 
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