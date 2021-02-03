Игорь Додон сохраняет высокие позиции в рейтинге доверия политикам

Игорь Додон сохраняет высокие позиции в рейтинге доверия политикам

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.   

Согласно итогам исследования, 39,9% опрошенных заявили, что больше всего доверяют Майе Санду. У Игоря Додона 31% доверия. На третьем месте Илан Шор с 8,3%, за ним – Владимир Воронин с 5,4%. У Ренато Усатого всего 4,7%, у остальных – менее 3% доверия.

Опрос общественного мнения проводился с 15 по 31 января. В нём приняли участие 1264 респондента. Погрешность составляет +/2,7%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md