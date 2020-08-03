Игорь Додон смог вернуть доверие граждан к институту президентства, – опрос

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Впервые за последние 10 лет больше всего граждан считают, что Молдовой правит именно президент. Таковы данные опроса общественного мнения, результаты которого были представлены сегодня, 3 августа, в столице.

Политолог Ян Лисневский отмечает: Игорю Додону удалось сделать так, что впервые за 10 лет граждане снова начали считать, что ключевой фигурой в стране является именно президент.

– Ситуация с пандемией и ситуация в парламенте показали, что у главы государства есть влияние, что он может принимать решения по важным вопросам. В последнее время у президентов, которые были после Владимира Воронина и до Игоря Додона, такой силы не было. Мы видим, что у Игоря Додона есть такой рейтинг, что есть доверие к институту президентства, – пояснил глава “Intellect group”.

Опрос проводился с 23 по 28 июля. В нем приняли участие 1072 респондента из 77 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3,2%.

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