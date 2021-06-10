Игорь Додон – самый профессиональный и опытный политик Молдовы, – опрос

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Председатель Партии социалистов возглавил топ-5 самых профессиональных и опытных политиков страны, по мнению экспертов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией Intellect group.

Так, экспертам предложили оценить профессионализм политических деятелей страны. На первом месте по результатам опроса оказался Игорь Додон. На втором – Владимир Воронин. Майя Санду лишь третья, за ней Зинаида Гречаный и Игорь Гросу.

Первое место председатель ПСРМ занимает и по показателю опыта. На втором – Владимир Воронин, далее также Майя Санду, Зинаида Гречаный и Игорь Гросу.

Общий топ-10 политических деятелей выглядит следующим образом: Майя Санду (7 пунктов), Игорь Додон (6,9 пунктов), Владимир Воронин (6,4 пунктов), Игорь Гросу (5 пунктов), Андрей Нэстасе и Корнелиу Фуркулицэ (по 3,5 пункта), Ион Чебан (3,4 пункта), Зинаида Гречаный (3,3 пункта), Георге Кавкалюк (2,8 пункта), Илан Шор (2,3 пункта).

В рамках исследования, проведённого в мае, были опрошены местные эксперты и аналитические аналитики, журналисты и комментаторы, активисты, международные эксперты и журналисты из Российской Федерации, Румынии, Украины, США, Беларуси, Германии, Австрии, Франции и Великобритании.

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