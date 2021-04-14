Игорь Додон разъяснил, что предусматривает инициатива о покрытии расходов граждан на электроэнергию за счёт государства

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Председатель ПСРМ обратил внимание на то, что правые партии начали критиковать инициативу Партии социалистов по компенсации платежей населения за электроэнергию. В связи с нелепыми аргументами оппонентов Додон решил внести ясность в этом вопросе.

Что предлагает Партия социалистов во главе с Игорем Додоном:

Покрыть за счёт государства среднемесячную плату за электроэнергию, учитывая период действия режима чрезвычайной ситуации в два месяца. Эта мера коснётся более 1,2 млн. домашних хозяйств (700 тыс. в сельской местности и 550 тыс. в городах).

Среднемесячные расходы на домохозяйство рассчитаны в размере 214 леев, то есть 428 леев за два месяца, причём в сельской местности он меньше – порядка 170 леев в месяц, а у пенсионеров ещё ниже – около 80-100 леев.

Как это будет осуществляться на практике чтобы была обеспечена социальная справедливость и чтобы было поменьше бюрократии:

государство перечислит деньги энергетическим компаниям, которые вычтут из квитанций потребителей по оплате электроэнергии за апрель и май по 214 леев.

если счёт окажется больше – к примеру, 1000 леев, то потребитель оплатит разницу, то есть, менее 800 леев.

если счёт окажется меньше (к примеру, у пенсионеров 100 леев), то оставшаяся от 214 леев сумма переходит на следующие месяцы.

Таким образом, пенсионерам, которые потребляют электроэнергию на 100 леев в месяц, государство покроет счёт сразу за 4 месяца (428 лей), – пояснил лидер ПСРМ.

Общая сумма компенсаций, подлежащих выплате за упомянутые два месяца, составляет почти 533 млн леев. Данные средства фракция ПСРМ предлагает взять за счет сокращения расходов на содержание государственных организаций и структур.

Хочу подчеркнуть, что эта инициатива имеет большое значение для наших граждан, и мы будем настаивать на том, чтобы данный закон был принят. Социалисты всегда были и будут рядом с народом! – добавил Игорь Додон.

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