Игорь Додон рассказал, как и когда в Молдове могут пройти досрочные выборы

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Их организация в марте, как ранее заявила Майя Санду, невозможна в силу предусмотренных законом процедур, подчеркнул глава государства. Игорь Додон отмечает, что выборы могут состояться не ранее конца весны.

– В промежуток с 15-16 мая по октябрь-ноябрь. Это реальность, и так и будет, – сказал он.

Выборы, добавил он, состоятся на основании одного из двух предусмотренных Конституцией вариантов.

– Первый – если парламент не будет работать 3 месяца. Предположим, что 25-26 декабря завершится сессия, тогда до 25-26 марта не должно быть заседаний, и в начале апреля Майя Санду подпишет указ о роспуске парламента. При этом сценарии выборы будут в июле. Или второй вариант – выдвигается вотум недоверия правительству и начинается процедура. Или же если правительство само подаст в отставку, – заявил Игорь Додон.

Глава государства в очередной раз выразил уверенность в том, что досрочные выборы необходимы, и заверил, что ПСРМ сделает всё возможное для их проведения в будущем году.

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