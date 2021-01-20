Игорь Додон раскрыл подробности получения Молдовой российской вакцины (ВИДЕО)

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В настоящее время готовится к запуску процесс регистрации в Молдове российской вакцины. Сразу после того, как это произойдёт, прививка поступит в нашу страну довольно быстро. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– В прошлую пятницу у меня в Москве был разговор с Дмитрием Козаком. Думаю, несколько сотен тысяч доз вакцины мы сможем получить, – сказал Додон.

Лидер ПСРМ добавил, что “мы найдём возможность получить определённую партию бесплатно”.

– Нужно начинать с первой линии: доктора, учителя, сотрудники таможни, пограничники, затем люди преклонного возраста. Вакцина должна быть параллельно и платной для остальных желающих привиться. Неправильно покупать только американскую или европейскую вакцину. У гражданина Молдовы должен быть выбор. Я лично доверяю российской вакцине, – подчеркнул он.

Сам Игорь Додон также намерен вакцинироваться – в порядке очереди. В рамках передачи он также сообщил, что уже переболел коронавирусом, о чём узнал когда сдал тест на антитела.

– На прошлой неделе я сдавал анализы – у меня антитела. Оказывается, я болел ковидом, причём бессимптомно, – поделился лидер ПСРМ.

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