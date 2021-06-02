Игорь Додон проводит встречи с жителями сёл Бессарабского района

Игорь Додон проводит встречи с жителями сёл Бессарабского района
Игорь Додон сегодня совершает визит в Бессарабский район. Первая встреча прошла в селе Исерлия. Местные жители очень благодарны за поддержку в виде ремонта дорог и социальных объектов. 

Кроме того, люди хорошо помнят помощь Игоря Додона в чрезвычайной ситуации, возникшей в 2019 году в результате ураганного ветра, повредившего крыши домов и ряда учреждений.

А в селе Садаклия председатель ПСРМ посетил строящийся монастырь Святого иерарха Николая. Здесь благодаря финансированию Национального экологического фонда при министерстве сельского хозяйства, экологии и развития территорий была решена проблема водоснабжения и водоотведения.

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