Игорь Додон проводит встречи с жителями сёл Бессарабского района

Игорь Додон сегодня совершает визит в Бессарабский район. Первая встреча прошла в селе Исерлия. Местные жители очень благодарны за поддержку в виде ремонта дорог и социальных объектов.
Кроме того, люди хорошо помнят помощь Игоря Додона в чрезвычайной ситуации, возникшей в 2019 году в результате ураганного ветра, повредившего крыши домов и ряда учреждений.
А в селе Садаклия председатель ПСРМ посетил строящийся монастырь Святого иерарха Николая. Здесь благодаря финансированию Национального экологического фонда при министерстве сельского хозяйства, экологии и развития территорий была решена проблема водоснабжения и водоотведения.
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