Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове

0

Председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон провёл сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений, уделив особое внимание поставкам природного газа в Республику Молдова и экспорту молдавской сельхозпродукции на российский рынок.

Выразили решительное стремление сохранить наработанные связи на благо народов обеих стран.

Источник