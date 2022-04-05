Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове

Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове

Председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон провёл сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений, уделив особое внимание поставкам природного газа в Республику Молдова и экспорту молдавской сельхозпродукции на российский рынок.

Выразили решительное стремление сохранить наработанные связи на благо народов обеих стран.

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