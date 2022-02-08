Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове (ВИДЕО)

0

Игорь Додон провёл сегодня первую официальную встречу в качестве председателя Молдавско-Российского Делового Союза с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили общественно-политическую и экономическую ситуацию в Молдове. Были едины во мнении, что сотрудничество между Республикой Молдова и Российской Федерацией необходимо укреплять и углублять во всех областях, представляющих взаимный интерес, на благо граждан обоих государств.

Игорь Додон сообщил дипломату, что Деловой Союз уже начал работу. На 22-23 февраля запланирован его официальный запуск.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.