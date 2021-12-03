Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся укрепления торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между нашими странами, которые являются стратегическими партнёрами.

В этом контексте Додон подчеркнул, что его деятельность на посту председателя недавно созданного Молдавско-Российского делового союза будет способствовать активизации двухсторонних экономических контактов, росту российских инвестиций в Молдову, поддержке отечественных производителей, продвижение общественных и гуманитарных проектов, и по ряду других направлений.
– В ближайшее время мы планируем провести официальную презентацию и запуск работы Делового союза с участием руководства ряда ассоциаций молдавского бизнеса и представителями наших партнеров из Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая сегодня объединяет более 7000 российских предприятий, – сообщил он на своей странице в соцсети. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md