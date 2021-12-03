Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся укрепления торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между нашими странами, которые являются стратегическими партнёрами.
В этом контексте Додон подчеркнул, что его деятельность на посту председателя недавно созданного Молдавско-Российского делового союза будет способствовать активизации двухсторонних экономических контактов, росту российских инвестиций в Молдову, поддержке отечественных производителей, продвижение общественных и гуманитарных проектов, и по ряду других направлений.
– В ближайшее время мы планируем провести официальную презентацию и запуск работы Делового союза с участием руководства ряда ассоциаций молдавского бизнеса и представителями наших партнеров из Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая сегодня объединяет более 7000 российских предприятий, – сообщил он на своей странице в соцсети.
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