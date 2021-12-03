Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

– В ближайшее время мы планируем провести официальную презентацию и запуск работы Делового союза с участием руководства ряда ассоциаций молдавского бизнеса и представителями наших партнеров из Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая сегодня объединяет более 7000 российских предприятий, – сообщил он на своей странице в соцсети.