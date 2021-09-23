Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. В ходе беседы стороны затронули различные аспекты двустороннего сотрудничества, выступив за укрупнение и углубление стратегического партнерства между нашими государствами.

Кроме того, председатель ПСРМ выразил соболезнование народу России в связи с недавней трагедией в Перми. Сегодня в Парламенте Республики Молдова по инициативе депутатов Блока коммунистов и социалистов была объявлена минута молчания в честь погибших во время теракта.

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