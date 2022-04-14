0

Председатель Молдавско-Российского делового союза, пятый президент Молдовы Игорь Додон провёл телефонный разговор с Александром Вучичем. Додон поздравил собеседника с убедительной победой на выборах Президента Республики Сербия.

– Выразил надежду на развитие и укрепление сотрудничества между Молдовой и Сербией в интересах наших граждан. Пожелал господину Вучичу успехов, новых свершений и достижений, а всему народу Сербии – благополучия и процветания, – отметил председатель МРДС на своей странице в соцсети.

В завершение беседы Игорь Додон и Александр Вучич договорились провести личную встречу в ближайшее время.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.