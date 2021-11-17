Игорь Додон провёл ряд важных встреч в Москве

Игорь Додон находится с рабочей поездкой в Москве в качестве председателя Молдавско-Российского делового союза. Сегодня у него состоялся ряд важных и интересных встреч.
Первый пункт – визит в Фонд «Русский мир». Организация создана указом Президента Российской Федерации в 2007 году для продвижения русского языка и русской культуры в зарубежных странах. Главой Попечительского совета Фонда является Дмитрий Козак.
– Провёл беседу с исполнительным директором Фонда «Русский мир» Владимиром Кочиным, обсудил с ним вопросы реализации культурных и гуманитарных программ в Молдове, – сообщил Додон на своей странице в соцсети.
Вторая встреча сегодня – Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Это учреждение, подведомственное Департаменту культуры города Москвы, занимается изучением культурного наследия русского зарубежья, содействует укреплению связей с соотечественниками за пределами России, владеет уникальным архивом, музеем и библиотекой. Игорь Додон побеседовал с директором Дома Виктором Москвиным о различных образовательных, культурных и информационных программах в Молдове.
– В разговоре с обоими собеседниками подчеркнул, что благодаря нашим многовековым связям в Молдове укоренилось уважительное отношение к русской культуре, а владение русским языком дает нашим людям большое преимущество. Кроме того, Молдова и Россия связаны судьбами таких выдающихся людей, как Александр Сергеевич Пушкин, проживший на молдавской земле три года, – отметил глава Молдавско-Российского делового союза.
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