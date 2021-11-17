Игорь Додон провёл ряд важных встреч в Москве

– В разговоре с обоими собеседниками подчеркнул, что благодаря нашим многовековым связям в Молдове укоренилось уважительное отношение к русской культуре, а владение русским языком дает нашим людям большое преимущество. Кроме того, Молдова и Россия связаны судьбами таких выдающихся людей, как Александр Сергеевич Пушкин, проживший на молдавской земле три года, – отметил глава Молдавско-Российского делового союза.