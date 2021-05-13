Игорь Додон провёл рабочую встречу с Ионом Чебаном: о чём шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе беседы стороны затронули несколько тем, связанных с развитием столицы, реализуемыми проектами, а также проблемами, с которыми сталкиваются граждане.

– Я приветствовал тот факт, что муниципальные власти уделяют значительное внимание запуску нескольких инфраструктурных проектов и эффективному выполнению задач, поставленных в прошлом году. Речь идёт о дорогах, тротуарах, парках и скверах, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Председатель ПСРМ и примар Кишинёва также обсудили проблему ремонта дорог из-за отсутствия горячего асфальта, что требует вмешательства Министерства экономики. Игорь Додон подчеркнул, что окажет посильную помощь для решения этой и других существующих проблем.

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