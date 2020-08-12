Игорь Додон провел встречу с послом России: ключевые темы беседы (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили большой круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами.

Собеседники дали высокую оценку недавним переговорам Игоря Додона в Москве с заместителем главы Кремлевской администрации, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком. В частности, речь шла о возобновлении переговоров по российскому кредиту в размере 200 млн. евро и о гуманитарной помощи нашим фермерам, понесшим ущерб вследствие засухи.

Отдельно они обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил президент России Владимир Путин. Игорь Додон поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины. В ближайшее время, отметил он, руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос.

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