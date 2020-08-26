Игорь Додон провел встречу с главой МИД Турции (ВИДЕО, ФОТО)

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Мевлют Чавушоглу находится в Республике Молдова с двухдневным официальным визитом. Глава государства приветствовал главу турецкой дипломатии в нашей стране, с удовлетворением отметив восходящий характер двусторонних молдавско-турецких отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Высоко оценил тот факт, что сегодня в Кишиневе прошло первое заседание Совместной группы по стратегическому планированию, которая является составной частью Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Молдова и Турцией. Напомню, что данный механизм был создан после того, как в октябре 2018 года в Кишиневе во время официального визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана была подписана Декларация о стратегическом партнерстве. Первое заседание Совета состоялось в конце декабря 2019 года в ходе моего официального визита в Анкару, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Президент искренне поблагодарил правительство Турции и турецкий народ за существенную гуманитарную помощь, предоставленную Республике Молдова в борьбе с COVID-19, а также за помощь при репатриации граждан Молдовы, заблокированных из-за пандемии в Турции и соседних государствах. Он также выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за его поддержку с приобретением в Турции 50 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, которые так необходимы нашему народу в этот период.

– Что касается сотрудничества в экономической сфере, я приветствовал тот факт, что Турция является седьмым по величине торговым партнером (с долей около 7%) и седьмым по значимости инвестором в Молдове. В настоящее время в стране действует более 1200 предприятий с турецким капиталом, а инвестиции в уставный капитал составляют почти миллиард леев, – добавил глава государства.

В конце встречи Игорь Додон выразил надежду, что вместе мы преодолеем проблемы, вызванные пандемией, и в следующем году можно будет организовать визит Реджепа Тайипа Эрдогана в нашу страну.

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