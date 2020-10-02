Игорь Додон провел первую встречу с гражданами в качестве кандидата в президенты (ФОТО, ВИДЕО)

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В кишиневском пригороде Кондрица он поговорил с его руководителем Андреем Доникэ и местными жителями о насущных проблемах.

– Обсудили многое: водоснабжение села, ремонт дорог, помощь сельскому хозяйству, функционирование социальных объектов. Эти проблемы мне хорошо известны, поэтому разговор носил предметный характер, и мы условились искать конкретные решения, – отметил Додон.

Напомним, сегодня началась избирательная кампания по выборам президента Молдовы.

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