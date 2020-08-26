Игорь Додон провел онлайн-дискуссию с президентом Латвии (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел онлайн-дискуссию с президентом Латвии (ФОТО, ВИДЕО)

Собеседники обменялись мнениями о двусторонних отношениях. Игорь Додон поздравил Эгила Левитса с 29-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами и оценил позитивную динамику молдавско-латвийских связей, которые продолжают оставаться активными даже в условиях пандемии. 

– В частности, я выразил благодарность за финансовую помощь, оказываемую Латвией нашей стране в различных сферах, а также в борьбе с пандемией COVID-19. В этом контексте мы были единодушны во мнении, что совместными усилиями сможем противостоять вызовам, связанным с пандемическим кризисом, затронувшим всех, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В конце обсуждения Додон подтвердил приглашение президенту Латвии посетить нашу страну с официальным визитом в следующем году.

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