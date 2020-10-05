Игорь Додон провел 10 встреч с гражданами в Бричанах и Окнице

Впечатлениями от бесед он поделился на своей странице в соцсети.

– После 10 встреч в двух районах севера Республики Молдова чувствую себя немного уставшим, но зато полным позитивных эмоций. Наши люди активно включались в беседу, задавали много вопросов, на которые, я думаю, были даны обстоятельные ответы. Граждане полны надежд и уверенности в том, что, несмотря на трудности, вызванные пандемией и засухой, мы, объединив усилия, добьемся успеха Возвращаюсь домой с цветами для жены и яблоками для детей из садов севера. У нас прекрасная страна с щедрыми, гостеприимными и доброжелательными людьми. У Молдовы есть будущее! – отметил он.