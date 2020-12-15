Игорь Додон проведёт встречу со всеми аккредитованными в Молдове послами

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Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– У меня запланирована встреча со всеми аккредитованными в Молдове послами. У нас было очень хорошее сотрудничество все эти 4 года. Кстати, впервые глава государства встречался раз в 1-2 месяца со всеми послами. Были откровенные дискуссии, без прессы, с вопросами и ответами на все темы, – сказал он.

До конца мандата Игорь Додон также примет участие в саммите глав государств СНГ, которое пройдёт в формате онлайн. Президент также намерен промульгировать важные законы, которые будут приняты в предстоящие недели парламентом.

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