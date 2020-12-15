Игорь Додон проведёт встречу со всеми аккредитованными в Молдове послами

Игорь Додон проведёт встречу со всеми аккредитованными в Молдове послами

Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.  

– У меня запланирована встреча со всеми аккредитованными в Молдове послами. У нас было очень хорошее сотрудничество все эти 4 года. Кстати, впервые глава государства встречался раз в 1-2 месяца со всеми послами. Были откровенные дискуссии, без прессы, с вопросами и ответами на все темы, – сказал он. 

До конца мандата Игорь Додон также примет участие в саммите глав государств СНГ, которое пройдёт в формате онлайн. Президент также намерен промульгировать важные законы, которые будут приняты в предстоящие недели парламентом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md