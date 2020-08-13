Игорь Додон проинспектировал ремонт дороги и строительство индустриальной платформы в Теленештах (ФОТО)

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В селе Вережень Теленештского района глава государства проинспектировал ремонт местной дороги. Согласно программе «Хорошие дороги для Молдовы 2020», в Вережень запланированы ремонтные работы на двух участках дороги протяженностью 0,425 км, общая стоимость составляет более миллиона леев.

Глава государства отметил, насколько важно для нынешней власти обеспечить нашим гражданам лучшие условия жизни и современную инфраструктуру, и призвал жителей сообщать о случаях обнаружения нарушений в процессе ремонта дорог руководству.

А в Теленештах Игорь Додон побывал на территории, где вскоре будет построена многофункциональная промышленная площадка (индустриальный парк). Участок площадью 10 га находится в государственной собственности. Оценки специалистов показывают, что для его подключения к сетям электроснабжения, природного газа, водоснабжения и канализации необходимо около 1,63 млн. леев.

– Отметил, что по моей инициативе многофункциональные промышленные платформы будут созданы в 16 районах с более низким уровнем индустриализации, и государство окажет в этом всю необходимую поддержку. Создание платформ будет напрямую способствовать развитию района, малых и средних предприятий, внедрению современных технологий, созданию рабочих мест, а также привлечению отечественных и иностранных инвесторов, – подчеркнул президент.

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