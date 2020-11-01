Игорь Додон проголосовал за мир и стабильность: Я уверен, что большинство наших граждан хотят этого же (ВИДЕО)

Игорь Додон проголосовал за мир и стабильность: Я уверен, что большинство наших граждан хотят этого же (ВИДЕО)

Независимый кандидат в президенты обратился к гражданам на двух языках, призвав их принять участие в выборах. 

– Я проголосовал сегодня за мир, за стабильность, за дружбу представителей разных национальностей, которые живут в РМ, за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнёрами. Я уверен, что большинство наших граждан хотят стабильности, что нам не нужен хаос, тем более в нынешней ситуации пандемии и кризиса. Нам не нужен дополнительный политический кризис, поэтому я призываю всех прийти на голосование и сделать правильный выбор, – сказал он. 

Додон отметил, что граждане не должны опасаться ни дождя, ни пандемии.

– Государство обеспечило всё для того, чтобы голосование прошло в максимально комфортных и безопасных условиях. Призываю всех участвовать сегодня в выборах, – сказал он. 

Напомним, сегодня, 1 ноября, в Молдове проходят президентские выборы.

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