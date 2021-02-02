Игорь Додон продолжит оказание посильной помощи населённым пунктам страны (ФОТО, ВИДЕО)

Завершающие встречи Игоря Додона в ходе сегодняшней поездки в Единецкий район прошли в сёлах Шофрынкань (где также было руководство села Столничень) и Брэтушень.
Первые два села в 2020 году по его президентской инициативе получили по 1 млн. 20 тысяч леев на ремонт дорог в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех». При этом для Брэтушень, более крупного села, было выделено 1 млн. 205,6 тысяч леев.
Руководители и жители этих населенных пунктов искренне благодарны Игорю Додону за существенную помощь в развитии их инфраструктуры. Их признательность выразилась в том числе и в широкой поддержке его кандидатуры на выборах президента. Эти три села показали самые высокие результаты во втором туре во всём Единецком районе: село Брэтушень – почти 97% голосов за Додона; Шофрынкань – 95,5%, Столничень – 95%.
– В ходе встречи подчеркнул, что в качестве председателя Партии социалистов продолжу оказание посильной помощи местным жителям. Так, в 2021 году благодаря ПСРМ в селе Брэтушень продолжится ремонт дорог – еще 500 тысяч леев на эти цели. Та же сумма выделена на обустройство пешеходной улицы. Те же полмиллиона будут потрачены на дальнейший ремонт дорог в селе Шофрынкань, еще 350 тысяч – на реставрацию Мемориального комплекса и благоустройство территории, – отметил лидер ПСРМ.
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