Игорь Додон продолжит оказание посильной помощи населённым пунктам страны (ФОТО, ВИДЕО)

Завершающие встречи Игоря Додона в ходе сегодняшней поездки в Единецкий район прошли в сёлах Шофрынкань (где также было руководство села Столничень) и Брэтушень.

Первые два села в 2020 году по его президентской инициативе получили по 1 млн. 20 тысяч леев на ремонт дорог в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех». При этом для Брэтушень, более крупного села, было выделено 1 млн. 205,6 тысяч леев.

Руководители и жители этих населенных пунктов искренне благодарны Игорю Додону за существенную помощь в развитии их инфраструктуры. Их признательность выразилась в том числе и в широкой поддержке его кандидатуры на выборах президента. Эти три села показали самые высокие результаты во втором туре во всём Единецком районе: село Брэтушень – почти 97% голосов за Додона; Шофрынкань – 95,5%, Столничень – 95%.