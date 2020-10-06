Игорь Додон продолжает встречи с гражданами. Сегодня – Кагул и Вулканешты

Игорь Додон продолжает встречи с гражданами. Сегодня – Кагул и Вулканешты

Игорь Додон отправился сегодня в новую поездку по стране в качестве кандидата в Президенты Республики Молдова. Он посетит два самых южных района – Кагульский и Вулканештский. 

В селе Фрумушика Додон встретился с местными жителями, а также с жителями соседних сёл Киоселия Маре и Борчаг.

– Как и в других населенных пунктах, люди спрашивают меня о рабочих местах, водоснабжении, хороших дорогах, пенсиях, о путях решения насущных проблем, просят поддержки, но и сами выражают готовность помочь развитию родного края. Мне очень приятно, что наши сограждане активно идут на контакт, задают вопросы, предлагают варианты. Рад такому открытому диалогу. Вместе мы справимся! – отметил он. 

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