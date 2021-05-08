Игорь Додон призывает граждан принять участие в Марше памяти и акции «Бессмертный полк» (ВИДЕО)

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«В Молдове этот день был, есть и будет Днём Победы», – подчеркнул председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

– Завтра в 9:30 приглашаю всех желающих на площадь Великого национального собрания для участия в Марше памяти и акции «Бессмертный полк», как мы делаем много лет кряду. Почтим память всех, кто отдал жизни во имя счастья и мирного неба, которому мы радуемся сегодня, – призвал Игорь Додон.

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