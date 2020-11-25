Игорь Додон призвал увеличить зарплаты бюджетников в 2021 году

Среди положений бюджетно-налоговой политики, которые будут поддержаны социалистами, следует выделить:

– применение пониженной ставки НДС в размере 12% для удобрений параллельно с применением той же ставки НДС для первичной сельскохозяйственной продукции.

– увеличение доли возмещения НДС при экспорте сельскохозяйственной продукции с 8% до 12% от стоимости экспорта, т.е. у наших фермеров-экспортеров останется больше оборотных средств.

– новое снижение НДС для сектора HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес и кейтеринг) с 15% до 12%. В прошлом году было принято снижение с 20% до 15%.

– увеличение размера годового налогового освобождения с 24 000 до 25 200 леев, а также увеличение на 50% для находящихся на содержании лиц с 3 000 до 4 500 леев.