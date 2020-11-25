Игорь Додон призвал увеличить зарплаты бюджетников в 2021 году

Глава государства принял участие в заседании парламентской фракции ПСРМ, на котором были определены приоритеты для следующих заседаний законодательного органа. Президент приветствовал тот факт, что депутаты-социалисты решили поддержать проекты в области бюджетно-налоговой политики и законопроект о государственном бюджете – в частности, положения, направленные на улучшение жизни граждан Республики Молдова.
– Мы были единодушны в том, что бюджет следующего года должен быть социально ориентированным, а инвестиции в инфраструктуру необходимо продолжить. Так, мы с депутатами-социалистами настояли на том, что в 2021 году впервые в проекте бюджетно-налоговой политики не предусмотрено повышение налогов, даже несмотря на то, что мы находимся в период кризиса. В то же время я выступил за необходимость налогового стимулирования определенных секторов экономики, чтобы помочь им как можно скорее выйти из кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, – отметил Додон на своей странице в соцсети.
Среди положений бюджетно-налоговой политики, которые будут поддержаны социалистами, следует выделить:
– применение пониженной ставки НДС в размере 12% для удобрений параллельно с применением той же ставки НДС для первичной сельскохозяйственной продукции.
– увеличение доли возмещения НДС при экспорте сельскохозяйственной продукции с 8% до 12% от стоимости экспорта, т.е. у наших фермеров-экспортеров останется больше оборотных средств.
– новое снижение НДС для сектора HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес и кейтеринг) с 15% до 12%. В прошлом году было принято снижение с 20% до 15%.
– увеличение размера годового налогового освобождения с 24 000 до 25 200 леев, а также увеличение на 50% для находящихся на содержании лиц с 3 000 до 4 500 леев.
Что касается проекта госбюджета, Игорь Додон попросил увеличить зарплаты в бюджетной сфере. Как предлагалось ранее, заработная плата работников медицинской сферы вырастет с 1 января на 30%, после того как с 1 сентября этого года она уже была увеличена на 30%.
Другой аспект касается субсидирования налогов на заработную плату для вернувшихся в страну работников – это конкретная мера для стимулирования возвращения наших сограждан домой, в этой части в бюджете запланирована сумма в 200 млн. леев.
Игорь Додон также приветствовал решение социалистов поддержать принятие пакета законов об АТО Гагаузия; законопроект, придающий русскому языку статус языка межнационального общения; инициативу по выпуску инструкций к лекарствам на русском языке.
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