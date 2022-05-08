Игорь Додон призвал граждан плечом к плечу пройти завтра Маршем Победы

Пятый Президент РМ призвал граждан массово принять участие в завтрашнем Марше Победы.

– Завтра, 9 Мая, в 9.30 встречаемся на площади Великого национального собрания в Кишинёве. Все вместе, плечом к плечу, как уже много лет подряд, пройдём Маршем Победы с портретами наших героев! Покажем, что нас много, и что мы едины! Никто не забыт, ничто не забыто! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.