Игорь Додон пришёл на помощь ещё одной попавшей в беду семье (ФОТО, ВИДЕО)

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Пятый президент страны посетил семью Чоту из села Ишновэц Криулянского района.

Наталья и Александр воспитывают двух сыновей 14 и 17 лет. Супруги построили в родном селе дом, однако в конце 2021-го, в преддверии Нового года, в жилище произошёл пожар. Сгорело всё, остались лишь закопчённые стены.

Наталья работает в сельском медпункте, а Александр в тот злополучный день уехал на заработки. Сейчас женщина и дети живут в съёмном доме, но очень верят в то, что с помощью великодушных людей они построят новое жилище. – Поговорил с Натальей и поддержал её. Передал семье вещи первой необходимости, а также финансовую помощь, чтобы их мечта стала реальностью. Добрые дела продолжаются! – сообщил Додон на своей странице в соцсети.

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