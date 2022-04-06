Игорь Додон пришёл на помощь ещё одной многодетной семье (ВИДЕО)

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Председатель Молдавско-Российского делового союза, пятый президент страны посетил сегодня многодетную семью из села Котюжений Марь Шолданештского района. Анна и Петру Соломон растят 8 детей в возрасте от 3 до 20 лет, в том числе близнецов Петру и Павла, которым недавно исполнилось 5 лет.

Семья едва справляется с жизненными трудностями. Мать работает медсестрой, а отец временно трудоустроен в строительной компании. У обоих скромный заработок. Дом, в котором они живут, долгие годы остаётся недостроенным, а вырученных средств не хватает на приобретение самого необходимого.

Игорь Додон поговорил с членами семьи. Пожелал им здоровья, благосостояния и подарил холодильник, в котором они остро нуждаются, а также другие вещи первой необходимости.

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