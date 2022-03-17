Игорь Додон пришёл на помощь ещё двум нуждающимся семьям (ФОТО, ВИДЕО)

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Председатель Молдавско-Российского делового союза, пятый президент страны сегодня совершил визит в Сынжерейский район.

В селе Мындрештий Ной Додон отправился к 32-летней Рогожиной Олесе, которая сама растит 5-летнего сына и 9-летнюю дочь. Семья была вынуждена перебраться к родственникам, потому что дом, в котором они жили, сгорел. Соседи вытащили Олесю и детей из огня, а 25-летний племянник женщины попал в больницу с ожогами, в скором времени его оперируют. В декабре 2021 года Олеся осталась без мамы – она скончалась в результате неизлечимой болезни.

Женщина в отчаянии и не знает, как жить дальше. Надеется на помощь великодушных людей. Игорь Додон поддержал её и передал финансовую помощь и вещи первой необходимости.

Затем он навестил семью Параска из села Препелица этого же района. Ольга и Николай воспитывают троих детей – 3-летнего Иона, 10-летнюю Анну и 11-летнего Максима. К несчастью, старший ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Мать домохозяйка, а отец недавно вернулся из-за границы. Семья жила в доме бабушки, однако из-за вспыхнувшего в жилище пожара теперь все шестеро ютятся в небольшой пристройке, которую не затронул огонь. Самым большим их желанием была покупка нового дома. Многие откликнулись на призыв и помогли собрать часть средств.

Председатель Молдавско-Российского делового союза поговорил с членами семьи и передал им необходимые в повседневной жизни вещи, а также финансовую помощь – дополнительно к уже имеющимся деньгам, чтобы их мечта жить в новом доме стала реальностью.

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