Игорь Додон пришёл на помощь ещё двум малоимущим семьям (ФОТО, ВИДЕО)

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Находясь на юге страны, в Гагаузии, Игорь Додон посетил две нуждающиеся семьи.

В Казаклии он отправился к семье Узун. 39-летний глава семейства, Афанасий Узун, в одиночку содержит своих родителей Петру и Зиновию, супругу Светлану и двух детей 3 и 10 лет, Марию и Петру. У четверых членов этой семьи – ограниченные физические возможности. Пятый президент страны подарил им необходимые вещи и пожелал здоровья и крепости духа.

Затем навестил Светлану и Ивана Ротунду из Бешалмы. Супруги с любовью воспитывают шестерых детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. Вместе с ними живёт бабушка – пожилая женщина прикована к постели и нуждается в ежедневном уходе. Мать детей – в отпуске по уходу за ребёнком, а отец подрабатывает в селе на стройке.

Игорь Додон пообщался с этой дружной семьёй. Глава семейства рассказал, как трудно приходится сейчас, в свете роста цен на продукты и услуги. Председатель Молдавско-Российского делового союза передал им подарки, включая продукты питания, фрукты и сладости, спортивные костюмы, а также денежную помощь для приобретения детских кроватей.

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