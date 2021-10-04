Игорь Додон принял участие в заседании комитета ПА ОЧЭС (ФОТО, ВИДЕО)

0

В качестве главы делегации Парламента Республики Молдова в Парламентской Ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Игорь Додон сегодня впервые принял участие в заседании комитета по правовым и политическим вопросам. В ходе онлайн-встречи под председательством российского парламентария Михаила Емельянова были обсуждены вопросы, касающиеся текущей работы профильного комитета ПА ОЧЭС.

Кроме того, был заслушан доклад главы делегации Румынии, Роберты Алма Анастасе на тему «Ускорение цифровизации и инновационного развития с целью повышения эффективности законодательного процесса и степени транспарентности парламентской деятельности».

Республика Молдова подписала Договор о Черноморском экономическом сотрудничестве в июне 1992 года и стала членом Организации в мае 1999 года. Членами ОЧЭС являются Турция (инициатор), Россия, Украина, Румыния, Болгария и Грузия, а также страны, не имеющие прямого выхода к Черному морю: Молдова, Армения, Азербайджан, Греция, Албания и Сербия.

ОЧЭС – важная площадка для политического, экономического и гуманитарного взаимодействия с партнерами Республики Молдова в регионе. Делегацию парламента нашей страны в Парламентской Ассамблее ОЧЭС Игорь Додон возглавляет с августа нынешнего года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.