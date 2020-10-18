Игорь Додон принял участие в запуске кампании по озеленению столицы (ФОТО, ВИДЕО)

Ранним утром независимый кандидат в президенты вместе с мэром Кишинева Ионом Чебаном принял участие в запуске кампании по посадке деревьев на территории столицы. Игорь Додон поприветствовал эту инициативу.
– Каждое посаженное сегодня дерево сделает нашу страну более зеленой и здоровой. Призываю жителей Кишинева активно участвовать в кампании по озеленению, чтобы город был более чистым, – отметил он.
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