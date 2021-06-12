Игорь Додон принял участие в старте парусной регаты в парке «Валя Морилор» (ФОТО, ВИДЕО)

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По приглашению посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова Игорь Додон принял участие в торжественном старте парусной регаты на водохранилище столичного парка «Валя Морилор» (бывшее Комсомольское озеро).

Мероприятие организовано при поддержке российской дипмиссии и приурочено ко Дню России. Регата проводится для детей и взрослых и рассчитана на участие как миниатюрных, так и более крупных яхт.

– Поздравил участников соревнования и пожелал всем удачи. Кроме того, поздравил российских друзей с государственным праздником и поблагодарил за эту красивую и необычную инициативу, – написал Додон на своей странице в соцсети.

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